À l’image des éditions précédentes, la 16e édition de la Journée Nationale de l’Entreprise (JNE), intitulée « L’anglais au Maroc : quel impact sur l’économie et la société », a été très riche en débats et en témoignages. Plusieurs étudiants et spécialistes de renom ont répondu présents à ce rendez-vous, qui a hissé le niveau encore plus haut avec une thématique d’actualité.