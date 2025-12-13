Casablanca vibre au rythme d’Andalussiyat: une 22ᵉ édition placée sous le signe de la mémoire (VIDEO)

La 22e édition des Rencontres internationales Andalussyat 2025 a été lancée jeudi à Casablanca, à l’initiative de l’Association des amateurs de musique andalouse. Cet événement culturel se poursuit jusqu’au samedi 13 décembre.

Dans une déclaration à Le Site info, Kawtar Guessous, vice-présidente de l’association, a indiqué que cette édition revêt un caractère particulier, puisqu’elle coïncide avec la célébration du 15ᵉ centenaire de la naissance du Prophète Mohammed, ainsi qu’avec le cinquantième anniversaire de la Marche Verte. À ce titre, le festival a été placé sous le thème « Sira wa Massira ».

Kawtar Guessous a également souligné que cette édition ambitionne de réunir des formations musicales de renom issues de différentes régions du Royaume, dans le but d’offrir au public une expérience artistique mêlant authenticité de la musique andalouse et touches contemporaines.

La soirée d’ouverture a été animée par l’artiste marocaine Abir Al Abed, aux côtés du grand Omar Metioui, éminent chercheur et spécialiste de la musique andalouse. Ce dernier s’est dit honoré de prendre part, une nouvelle fois, à ce rendez-vous culturel, affirmant sa volonté de proposer une prestation à la hauteur de l’histoire et du prestige du festival.

S.L.