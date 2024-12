Top Event présente : 13ème édition des Théâtrales « Le Clan des divorcées »

Le comédien et auteur belge Alil Vardar viendra présenter sa comédie culte à Casablanca et à Marrakech !

Mardi 10 décembre à 20H30 au Studio des Arts Vivants.

Mercredi 11 décembre à 20H00 au Meydene Marrakech

Les Théâtrales accueillent à Casablanca et à Marrakech “Le Clan des divorcées”, la comédie culte du comédien et auteur belge Alil Vardar. Avec plus de 10 millions de spectateurs, cette pièce à l’humour mordant promet deux soirées de rire intense.

Le Clan des divorcées fait escale au Maroc pour offrir une immersion dans l’univers déjanté de trois femmes fraîchement divorcées : Stéphanie d’Humilly de Malanpry, la bourgeoise, Mary Bybowl, la british délurée, et Brigitte, la campagnarde décalée ; Elles vont se retrouver en colocation et devront affronter ensemble l’épreuve du divorce.

Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise sophistiquée, quitte son mari berger ardéchois et décide de s’installer à Paris pour changer de vie. La vie étant coûteuse dans la capitale, elle recherche des colocataires et tombe sur Mary Bybowl, une excentrique anglaise, et Brigitte, issue de la campagne, qui vivent aussi des bouleversements amoureux. Entre dialogues percutants et situations improbables, Le Clan des divorcées est une comédie rythmée et sans tabous, un concentré d’humour qui joue avec les stéréotypes.

L’interprétation irrésistible d’Alil Vardar dans le rôle de Brigitte ajoute une touche de folie à cette comédie de colocataires divorcées, et déjantées, pour passer une soirée de rire contagieux !

Rendez-vous à :

Casablanca : mardi 10 décembre à 20H30, au Studio des Arts Vivants.

mardi 10 décembre à 20H30, au Studio des Arts Vivants. Marrakech : mercredi 11 décembre à 20H00 au Meydene.

Infoline : 0656 900 000

Billetterie Casablanca : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/le-clan-des-divorces-10-decembre-au-studio-des-arts-vivants

Billetterie Marrakech : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/le-clan-des-divorces-11-decembre-meydene-marrakech