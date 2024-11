« L’Odyssée de la Voix » de Michaël Gregorio : un événement incontournable à Rabat

Le Théâtre Mohammed V de Rabat accueillera, le 28 novembre, l’un des événements artistiques les plus attendus de l’année : Michaël Gregorio présentera son spectacle « L’Odyssée de la Voix », en exclusivité au Maroc.

Organisée par Lima Production en partenariat avec Ruq Spectacles, cette représentation unique promet une soirée inoubliable où se mêlent performance vocale, humour et émotions, confirmant Gregorio comme un maître de la scène et de l’interprétation vocale.

Depuis deux décennies, Michaël Gregorio, véritable phénomène de la scène française, séduit les foules avec des spectacles à guichets fermés. En 2016, il a marqué les esprits en remplissant deux fois l’AccorHotels Arena de Bercy, rassemblant 40.000 spectateurs pour fêter ses dix ans de carrière. Avec « L’Odyssée de la Voix », Gregorio explore les multiples facettes de la voix, passant du rap au classique, du jazz au rock, et jusqu’au death métal. Ce spectacle propose une expérience visuelle et sonore unique, où la voix se transforme en instrument d’émotions, transportant le public de l’énergie des comédies musicales aux instants fascinants du cinéma muet.

Acclamé par la critique, ce spectacle est décrit comme « puissant et époustouflant » (Le Figaro) et « un voyage entre humour et poésie » (Le Dauphiné Libéré). Pour les amateurs de performances scéniques, le rendez-vous de Michaël Gregorio à Rabat est une opportunité rare de découvrir un artiste au sommet de son art, dans un spectacle qui redéfinit les limites de la scène vocale et visuelle.