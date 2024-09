Bonne nouvelle pour les amateurs de Jean-Jacques Goldman

Passion GOLDMAN est une véritable célébration de l’œuvre intemporelle de Jean-Jacques Goldman. Comme l’écrit Jean-Jacques lui-même en réponse à la lettre envoyée par la fille de Samy Arzoine : « Les chansons sont comme des enfants, on les aime, elles grandissent et puis elles s’envolent. Dites à votre papa que je suis heureux qu’elles soient arrivées chez vous, qu’il les chante. Je sais qu’elles sont bien et tendrement traitées ».

Ce spectacle réunit 8 musiciens et chanteurs, tous animés par une passion commune pour cet artiste légendaire. Ils partageront cette expérience musicale unique avec le public de Casablanca le mercredi 09 octobre 2024 au Studio des Arts Vivants et de Rabat le jeudi 10 octobre 2024 au Théâtre Bahnini.

Un moment vibrant d’émotion

Le spectacle est conçu comme un hommage vibrant, où chaque morceau est une invitation à revivre les plus grands succès de Goldman. Le public se laisse emporter par des airs familiers, redécouvre des trésors cachés, et vibre au rythme de ses plus grands tubes à succès. La scénographie soigneusement élaborée et l’engagement passionné des artistes garantissent un moment inoubliable, souvent couronné par une standing ovation.

Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel, véritable hommage à l’un des plus grands artistes de la chanson française, en réservant vos places dès maintenant sur place au Studio des Arts Vivants, au Théâtre Bahnini, ou sur www.guichet .com !

Tarifs billetterie :