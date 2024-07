« Qlab 6/9 » arrive dans les cinémas marocains le 24 juillet (VIDEO)

Les amateurs de cinéma seront ravis de découvrir « Qlab 6/9 », une comédie familiale très attendue, qui sortira dans toutes les salles de cinéma le 24 juillet. Ce film, produit par Idriss Chahtane à travers sa société SW MEDIA, est réalisé par Mohamed Ali El Aouini et écrit par Jawad Krouiti. Il réunit un casting exceptionnel et promet une expérience cinématographique inoubliable grâce à son histoire touchante et humoristique.

« Qlab 6/9 » raconte l’histoire de Abbas, un homme d’affaires influent et puissant, possédant diverses entreprises dans l’immobilier et la production audiovisuelle. Le film dévoile le côté autoritaire de Abbas et les tensions dans ses relations avec ses employés, sa famille et ses partenaires commerciaux. Abbas est présenté de manière comique comme une figure respectée, mais souvent déconnectée des besoins émotionnels de ceux qui l’entourent, ajoutant des couches de complexité et de profondeur à son personnage de manière satirique.

Le film met en vedette de grands noms du cinéma, notamment Mohamed El Jem, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Abderrahim Maniari, Mohamed Atir, Youssef Zaari, Safae Hbirkou, Fatima Zahra Jomaa, Issam Belayachi, ainsi que la star arabe et internationale Saad Lamjarred. La présence de ces acteurs talentueux garantit des performances exceptionnelles qui renforcent la puissance du film.

Idriss Chahtane, le producteur, a déclaré : « Avec ‘Qlab 6/9’, nous avons cherché à créer une œuvre qui résonne profondément avec le public, mettant en lumière les talents du cinéma marocain. C’est un projet ambitieux qui combine comédie, drame personnel et réflexions sociales, et je suis enthousiaste à l’idée de voir la réaction du public. »

Le réalisateur Mohamed Ali El Aouini a exprimé sa satisfaction en travaillant sur ce projet en disant : « Travailler sur ‘Qlab 6/9’ a été une expérience formidable. Nous avons abordé des thèmes universels tels que le pouvoir, les relations et les inégalités sociales à travers une histoire émotive et captivante de manière comique. Le tournage a été un défi, mais je suis fier du résultat final. »

Ne manquez pas « Qlab 6/9 », une aventure cinématographique unique qui vous emportera dans un voyage passionnant et émouvant, à découvrir dès le 24 juillet dans tous les cinémas.

Résumé du film : Le scénario de « Qlab 6/9 » se concentre sur Abbas, un homme d’affaires riche et influent, avec divers projets incluant l’immobilier, l’éducation et la production audiovisuelle. Le film explore son autoritarisme et son manque d’empathie à travers ses interactions avec ses employés, sa famille et ses partenaires commerciaux de manière humoristique.

Dès le début, Abbas apparaît comme une figure impitoyable, n’hésitant pas à licencier ceux qui ne respectent pas ses standards stricts. En parallèle, le film met en lumière le fossé entre sa richesse et les difficultés des villageois, notamment par le biais de son cousin Haddawi et le besoin crucial d’un puits pour leur village.

Le scénario présente également Narjiss, employée de Abbas, et explore les dilemmes émotionnels de deux jeunes personnages, Miyar et Mehdi, dont la relation se complique en raison des attentes familiales et des normes sociales.

L’histoire culmine avec des moments intenses mettant en danger la santé de Abbas, menant à des décisions cruciales pour tous les personnages. Le film se termine sur une note émotionnelle forte et satirique, mélangeant comédie, drame personnel et thèmes sociaux plus larges, tout en abordant les questions de pouvoir, de relations et de culture.