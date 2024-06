Festival Gnaoua 2024 : plus de 400 artistes pour une édition qui promet d’être inoubliable

Une programmation qui réunira plus de 400 artistes en provenance de 14 pays ; 53 concerts ; un forum des droits humains ; un programme de formation avec la prestigieuse institution musicale Berklee College of Music ; des tables rondes sur la culture Gnaoua ; une grande exposition d’artistes marocains et de nombreuses activités à travers la ville d’Essaouira.

Cette édition exceptionnelle s’ouvrira avec deux temps forts qui marqueront les esprits : la traditionnelle et tonitruante parade d’ouverture regroupant l’ensemble des confréries présentes ; un spectacle haut en couleurs, mené par les Maâlems Gnaoua, déambulant dans les rues, à la rencontre des Souiris et des festivaliers, afin de célébrer ensemble le lancement de la 25e édition.

La Parade sera suivie d’un concert inédit, une création musicale du Festival qui célébrera la fraternité transatlantique en réunissant des musiciens et des danseurs du Maroc, du Brésil, d’Espagne et de Côte d’Ivoire.

Une véritable expérience musicale et visuelle, une explosion de rythmes mêlant les genres Gnaoua, Batucada brésilienne, Flamenco et Zaouli pour mettre en perspective leurs similitudes. Ce spectacle marquera aussi, pour la première fois, la rencontre extraordinaire entre 3 genres classés sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (Gnaoua, Flamenco et Zaouli). Le grand Maâlem Hassan Boussou et le fougueux Maâlem Moulay Tayeb Dehbi échangeront leurs notes spirituelles avec leurs alter-ego brésiliens, les très engagés Ilê Aiyê ; un brillant ensemble de percussionnistes qui promeut la composante africaine de la musique bahianaise. La Compagnie Dumanlé, qui pratique le Zaouli – un art populaire ivoirien qui associe, dans un même spectacle, masque, costume, musique et danse – fera face au zapateado percussif du danseur de Flamenco Nino de Los Reyes accompagné du percussionniste Sergio Martinez. Une fusion très attendue qui restera, à coup sûr, dans les annales.

Cette année encore, la programmation du Festival Gnaoua et Musiques du Monde a été soigneusement conçue pour proposer une grande variété de genres musicaux et d’artistes, en faisant des choix exigeants et populaires. Le Festival propose une programmation audacieuse et inclusive, marque de fabrique de cet événement qui donne à vivre une expérience unique au monde. Plus de 400 000 festivaliers sont attendus cette année, en provenance d’une quarantaine de pays et du Maroc entier.