Atlas Tour : Ahmed Soultan célèbre la culture marocaine avec une tournée mondiale

Le célèbre chanteur, producteur et compositeur Ahmed Soultan a récemment annoncé le lancement de sa tournée intitulée Atlas Tour, qui suit la sortie audio de son EP « Atlas ». Cette tournée sur trois continents promet d’être une célébration de la culture du Maroc avec des performances en langues Amazigh, Darija, Anglais et Français.

La tournée débutera à Marrakech ce vendredi 24 mai 2024, avec une date prévue à Tanger le 31 mai 2024. Elle se poursuivra dans plusieurs villes internationales telles que Paris, Milan, Oslo, et New York, pour se conclure à Agadir le 19 octobre 2024.

Ahmed Soultan sera accompagné de sa sœur Samira, qui s’est fait connaître notamment sur le titre « Nti O Ana (bande originale de Rhimou), et de Virna Nova, la chanteuse et virtuose en guitare Classique et Jazz Fusion qui ouvrira sur toute la tournée.

En parallèle de sa tournée, Ahmed Soultan a également dévoilé son tout nouveau clip intitulé « DENIA », chanté en Amazigh et extrait de son dernier EP « Atlas ». Le clip, réalisé par Hideki Okutani, intègre Ahmed Soultan dans le fameux film « Mirage (Sarab) » du grand Ahmed Bouanani, sorti en 1979. Ce film mettait en avant la quête d’une vie meilleure qui s’achève sur une désillusion.