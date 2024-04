Dev Patel enflamme l’écran avec Monkey Man : un thriller d’action au rythme effréné (VIDEO)

Dev Patel, l’acteur britannique cité aux Oscars passe brillamment à la réalisation avec Monkey Man, un thriller d’action, aussi bouleversant que saisissant !

Inspiré de la légende d’Hanuman, l’homme singe, personnage mythique et véritable incarnation de la force et du courage en Inde, Monkey Man met en vedette Dev Patel lui-même, dans le rôle de Kid, un gamin des rues qui, après l’horrible massacre de son village natal, a grandi orphelin dans les bas-fonds de la ville fictive de Yatana.

Avec des scènes de combat et de poursuite aussi stupéfiantes que spectaculaires, le film aborde la quête du jeune homme qui cherche à se venger des dirigeants corrompus qui ont assassiné sa mère (Adithi Kalkunte), et maintiennent les pauvres et les plus vulnérables de la société dans une constante précarité.

Il finit par gagner sa vie dans un club qui organise des combats clandestins où, dissimulé derrière un masque de gorille, il se laisse battre au sang par des adversaires pour de l’argent.





Après des années à contenir sa rage, le jeune homme trouve le moyen d’accéder à la sinistre élite de la ville. Subitement submergé par son traumatisme d’enfance, il va se retourner violemment contre ceux qui lui ont tout pris et trouver ce que les mystérieuses cicatrices de ses mains cachent en vérité…

À l’affiche du film on retrouve une distribution aussi impressionnante que éclectique avec notamment Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Sikandar Kher et Makarand Deshpande.