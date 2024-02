« Love & Gratitude » : un hommage musical à Johanna Rusu

Un concert en hommage à la défunte soprano roumaine, Johanna Rusu, se tiendra au Studio des Arts Vivants de Casablanca, le 20 février. L’événement s’annonce comme une opportunité pour les mélomanes et les adorateurs de Rusu.

Baptisé « Love & Gratitude », en hommage à l’idéologie de la diva, ce concert connaitra la participation de l’association musicale Pro Arta, dont elle était la présidente, de solistes ainsi que de nombreux musiciens.

Diplômée de l’Académie des beaux arts George Enescu et de la faculté des Interprétations Musicales section Bel Canto italien, Johanna Rusu a démarré sa carrière professionnelle en tant que prime soliste de l’Opéra National de Iasi en Roumanie.

Elle a interprété les rôles principaux des opéras « Les Noces de Figaro « de Mozart, » La Bohème » de Puccini compositeur qu’elle aimait tant-ou encore « Aida » de Verdi. Elle obtient le prix de la meilleure interprétation soliste à Montreux et participe à de nombreuses tournées artistiques à l’international.

Arrivée au Maroc en 2000,Johanna Rusu en fait sa seconde patrie, son pays de cœur et y vivra jusqu’en juillet 2023, quelques mois à peine avant son décès. Professeur de chant ,metteur en scène et cheffe de chœur, Johanna Rusu créé en 2005, avec des passionnés de musique et de chant, l’association Pro Arta dont elle deviendra la présidente. Pro Arta s’est distinguée sur la scène artistique et culturelle marocaine en présentant des spectacles, aux confins de la musique universelle, musiques du monde, grands airs intemporels, etc., avec les choristes et solistes de l’association qui ont interprété, parfois aux côtés de solistes internationaux, les plus grands airs d’opéra.

Fondatrice également de Johanna’s Academy il y a une dizaine d’années, Johanna Rusu avait cette manière si particulière, profondément humaine et pleine d’intelligence,de faire aimer le chant à sa centaine d’élèves à Casablanca et Rabat. Le talent de certains a été reconnu et applaudi sur des scènes internationales. Aujourd’hui ce sont 23 années de passion, d’émotions et de partage que nous laisse Johanna Rusu.