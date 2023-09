Lettres du Maghreb : report de la 4e édition du Salon Maghrébin du Livre

Suite au séisme qui a frappé Al Haouz et d’autres Régions du Royaume faisant de nombreuses victimes, blessés et de lourdes pertes matérielles, L’Agence de l’Oriental, son Directeur Général et tout son personnel présentent leurs plus vives condoléances aux familles des défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Face à cette douloureuse tragédie qui a montré la compassion et l’exceptionnelle solidarité de toutes les composantes du peuple marocain, l’Agence de l’Oriental, la Direction du Salon ainsi que ses Commissaires annoncent le report de la 4éme édition du Salon Maghrébin du Livre « Lettres du Maghreb » prévu du 04 au 08 Octobre 2023 à Oujda sous le thème « l’écriture et le temps ». La nouvelle date sera communiquée en temps opportun dès que les conditions seront réunies.