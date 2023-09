Séisme d’Al Haouz : report de la 21e édition du festival L’Boulevard

La 21e édition du Festival L’Boulevard, qui devait avoir lieu du 15 au 24 septembre 2023, a été reportée par l’association EAC-L’Boulevard en raison du puissant séisme qui a secoué le Maroc le vendredi dernier.

Dans un communiqué, l’association a exprimé ses condoléances aux familles des victimes: « L’association EAC-L’Boulevard présente ses plus sincères condoléances et sa solidarité aux familles et aux individus durement touchés par le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023. »

Le communiqué a également annoncé le report de l’édition de cette année du Festival de L’Boulevard, affirmant : « En cette période douloureuse, marquée par la poursuite des opérations de secours et de solidarité, l’association EAC-L’Boulevard a décidé de reporter la 21e édition du Festival de L’Boulevard, qui devait initialement se tenir du 15 au 24 septembre 2023, à une date ultérieure. »

« Nos cœurs et nos prières accompagnent les familles touchées, et nous saluons et remercions tous ceux qui travaillent jour et nuit dans les opérations de secours et de fourniture d’aide humanitaire aux survivants. »