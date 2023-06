Le Trio Musical « Chouwafat » d’Houssainy : Un Phénomène Musical qui Domine les Charts

Le trio musical « chouwafat » du chanteur Houssainy continue de remporter un grand succès depuis sa sortie il y a quelques jours sur sa chaîne officielle YouTube.

Houssainy a réussi à atteindre près de quatre millions de vues sur YouTube en peu de temps, et « chouwafat » a dominé toutes les listes des applications musicales et s’est classé en tête des meilleures chansons marocaines sur Spotify et Shazam.

Le trio, réunissant Houssainy, Kouz1 et Mocci, sur lequel ils ont travaillé pendant deux ans en attendant le bon moment pour le lancer, a été réalisé sous la supervision de la direction artistique de Kania.

Le vidéoclip a été tourné avec le réalisateur Hassan elKorfti, et la production a été confiée à la société internationale SSC Music qui a placé sa confiance en Houssainy et a cru en son grand talent.

Il convient de mentionner que la dernière œuvre de l’artiste Houssainy était la chanson « Bedalt Al-Namra » sortie il y a 3 mois, qui a connu un grand succès sur différentes plateformes musicales.