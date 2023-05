Du sang neuf dans les rangs d’Universal Music Morocco & North Africa

Universal Music, leader mondial du divertissement musical, est ravi d’annoncer la mise en place d’une nouvelle équipe pour son bureau au Maroc. Il s’agit d’une nouvelle étape qui confirme la volonté et l’engagement de l’entreprise d’étendre sa présence sur le continent.

Universal Music Maroc se positionne comme une plateforme dynamique et innovante dédiée à la découverte, la promotion, et la diffusion de la musique marocaine dans le pays et à l’international.

La filiale sera dirigée par Sylvain Mahy, professionnel expérimenté de l’industrie musicale dans la région, qui apporte avec lui une solide expertise et une profonde passion pour la musique locale.

Dans son rôle, Sylvain Mahy sera assisté de Sarah Sarhane en charge des opérations, Badr Kbabra responsable du A&R et Balkyss Ahed à la tête du développement des artistes et des partenariats.

L’équipe est déterminée à apporter son expertise et son dévouement à la promotion des talents marocains et à soutenir leur croissance artistique et professionnelle.

Universal Music Maroc sera basée à Casablanca, la capitale économique du Maroc, et collaborera avec des artistes et des partenaires locaux pour développer et promouvoir la musique marocaine sous toutes ses formes, que ce soit la musique traditionnelle, contemporaine, urbaine ou fusion. La filiale travaillera également en étroite collaboration avec les autres bureaux d’UMG dans le monde pour faciliter la promotion et la distribution des artistes marocains sur la scène internationale

Sylvain Mahy, Directeur général d’Universal Music Maroc, a déclaré : « Je suis honoré et enthousiaste de diriger cette aventure avec Universal Music Maroc. Le Maroc est un pays riche en diversité musicale, avec un héritage culturel profondément enraciné. L’équipe et moi-même sommes déterminés à mettre en avant la richesse de la musique marocaine et à offrir de nouvelles opportunités aux artistes marocains ».

Adam Granite, Président exécutif Développement Marché, a ajouté : « c’est une période extrêmement encourageante pour la musique et pour les artistes au Maroc et dans la région en général. Les artistes marocains ont toujours eu un sens fort de leurs propres créativité, culture et identité et cela renforce notre confiance dans l’avenir de la musique marocaine tant au niveau national qu’à l’étranger ».

Patrick Boulos, CEO Universal Music Middle East and North Africa, confirme : ʺaprès plusieurs années de présence au Maroc, notamment avec Universal Music Mobile, mais aussi au travers de partenariats avec des sociétés localement implantées (e. g Digital Virgo), et tenant compte de l’importante richesse culturelle du Maroc et de l’Afrique du Nord, le temps était venu pour nous de renforcer notre présence créative afin d’être plus proche des artistes et communautés artistiques, et d’apporter un service unique et différenciant pour accélérer la promotion et l’exploitation de ces talents au Maroc, dans le Maghreb ainsi qu’à l’échelle globaleʺ.

Universal Music Maroc s’appuiera sur les vastes ressources d’UMG pour offrir aux artistes et aux fans marocains un large éventail de services, notamment la production musicale, la promotion, la distribution, le marketing, et la gestion des droits. La filiale s’efforcera de développer des partenariats stratégiques avec des maisons de disques, des distributeurs, des diffuseurs, des plateformes de streaming, des médias et d’autres acteurs clés de l’industrie musicale pour stimuler la croissance de la musique marocaine sur les marchés nationaux et internationaux.