Anas Zniti critiqué pour ses débuts aux Émirats

Le portier marocain Anas Zniti, a débuté son aventure avec Al Wasl aux Émirats arabes unis par deux matchs de Ligue des champions d’Asie, face aux clubs saoudiens Al-Nassr et Al-Hilal.

Zniti a essuyé deux défaites lors de ces rencontres, encaissant un total de six buts, un chiffre qui ne joue pas en sa faveur auprès des supporters d’Al Wasl, qui suivent de près ses performances.

Par ailleurs, le site « SofaScore » a révélé d’autres statistiques concernant Anas Zniti. En plus des six buts encaissés en deux matchs, il a réalisé cinq arrêts réussis et obtenu une note moyenne de 6,5 sur l’ensemble des deux rencontres.

Pour rappel, Zniti a rejoint Al Wasl lors du dernier mercato hivernal après avoir mis fin à son engagement avec le Raja Casablanca.