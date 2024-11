Ligue des champions: retour sur la défaite du Real Madrid face à l’AC Milan (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid, invaincu à domicile en Ligue des champions depuis avril 2022, est tombé mardi soir face à l’AC Milan (1-3) au Santiago Bernabéu, lors de la 4e journée de la C1.

Encore sous le choc de leur cuisante défaite en Liga contre FC Barcelone lors du Clasico (0-4) devant leur public, les merengues ont subi leur deuxième défaite de la saison en Ligue des champions.

Les buts des Italiens, qui recollent au Real au classement (6 points) et se relancent ainsi dans la course à la qualification, ont été inscrits par Malick Thiaw (12e), l’ancien du Real, Alvaro Morata (39e) et le Néerlandais Tijani Reijnders (73e).

Entre temps, le Brésilien Vinicius Jr avait remis les équipes à égalité (1-1) en transformant un penalty d’une audacieuse panenka à la 23e minute. Ce fut la seule fois où le portier Mike Maignan a été pris à défaut, malgré un deuxième but merengue refusé pour hors-jeu (81e).

s.L