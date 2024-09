Raja-FC Samartex: où et quand voir le match ? (Ligue des champions)

Le Raja de Casablanca reçoit ce samedi, au stade Larbi Zaouli, le FC Samartex, en marge du match retour du 2ème tour préliminaire de la Ligue des champions.

Ayant fait un pas important vers la phase de poules, les Verts, qui ont décroché un nul précieux à Accra (2-2), seront toutefois appelés à confirmer devant leur public. Les coéquipiers d’Anas Zniti essayeront de mettre plus de pression sur la défense ghanéenne dès les premières minutes, ne laissant le moindre espace à leurs adversaires pour dicter leur style de jeu. Les champions du Maroc en titre seront également appelés à accomplir leur mission en l’absence de Mohamed Zrida, l’un des piliers de l’équipe, auteur du premier but et expulsé lors du match aller.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia.

Rappelons que la Renaissance sportive de Berkane s’est qualifiée à la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, en battant, vendredi à Berkane, en match retour du 2è tour préliminaire les Béninois de Dadje FC (5-0). Les buts des Oranges ont été signés Haytam Manaoute (16è), Mateus Barbosa (24è), Ayoub Khairi (42è), Youssef Mehri (46è) et Oussama Lamlioui (90è+6, s.p).

Au match aller, la RSB s’était imposée sur le score de 2 buts à 0.

H.M.