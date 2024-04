Botola: AS FAR, Raja… Le programme de la 26ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Livrant une bataille sans merci dans la course au titre de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, l’AS FAR, leader du classement général et le Raja de Casablanca, dauphin, seront une nouvelle fois à rude épreuve lors de la 26è journée, quand les militaires recevront le Maghreb Fès (MAS) et les Rajaouis iront défier la Renaissance Zemamra (RCAZ).

L’AS FAR (1ère/61 pts), qui dispose de la meilleure attaque cette saison en Botola avec 54 réalisations, aura à coeur de signer une neuvième victoire de rang, d’autant plus qu’elle reste sur un précieux succès lors de la dernière journée face au Wydad de Casablanca. De son côté, le MAS, qui, malgré une confortable 10è place au ventre mou du classement, cherchera à rectifier le tir et renouer avec la victoire après deux défaites de suite, à domicile face au Youssoufia Berrechid (0-1) et loin de ses bases chez l’Union Touarga (1-0).

Pour sa part, le Raja de Casablanca, dauphin avec 57 unités et qui guette inlassablement un faux pas du leader, peut s’enorgueillir d’un record exceptionnel d’invincibilité cette saison. Face à la RCAZ (9è/31 pts), les hommes de l’Allemand Josef Zinnbauer, qui disposent de la meilleure défense en Botola (13 buts encaissés), savent pertinemment que toute mauvaise performance les éloignera du titre.

De son côté, le FUS Rabat, qui occupe la 4è place avec 39 unités, effectuera un déplacement périlleux chez l’Ittihad Tanger (12è/25 pts) qui cherche à se maintenir parmi l’élite supérieure, alors que la Renaissance Berkane (3è/43 pts) a vu son match face au Moghreb Tétouan reporté en raison de sa participation, dimanche, en demi-finale aller de la Coupe de la CAF face à l’USM Alger.





En bas du tableau, le spectre de la relégation menace plusieurs clubs, notamment après la dernière victoire du Youssoufia Berrechid (lanterne rouge) chez le MAS. Le club de Ouled Hriz accueillera l’Olympic Safi qui cherche à panser ses plaies après deux défaites de suite.

Quant au Mouloudia Oujda (15è/22 pts), il devra en découdre à domicile avec le Chabab Mohammedia, qui pointe à la 14è place (23 pts). Voici, par ailleurs, le programme de la 26è journée:

Vendredi 19 avril:

20h00: Youssoufia Berrechid – Olympic Safi

Samedi 20 avril:

17h00: Ittihad Tanger – FUS Rabat

19h00: Mouloudia Oujda – Chabab Mohammedia

21h00: Wydad Casablanca – Hassania Agadir

Dimanche 21 avril:

17h00: Union Touarga – Jeunesse Salmi

19h00: AS FAR – Maghreb Fès 21h00: Renaissance Zemamra – Raja Casablanca

Reporté: Renaissance Berkane – Moghreb Tétouan.

S.L.