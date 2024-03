Walid Regragui peut pousser un ouf de soulagement

A quelques jours de l’annonce de sa liste pour les matchs face à l’Angola et la Mauritanie, Walid Regragui a reçu une bonne nouvelle.

Selon des médias turcs, Hakim Ziyech, blessé depuis le 3ème match de la phase de poules de la CAN 2025, pourrait reprendre les entraînements ce mercredi. Le joueur souffrait d’une entorse au niveau de la cheville et recevait un traitement spécifique afin de récupérer sa forme dans les plus brefs délais.

On apprend également que Hakim Ziyech a été autorisé par son club de s’envoler aux Pays-Bas pour subir certains examens médicaux et retourner à Istanbul.

Rappelons qu’à cause de cette blessure, Hakim Ziyech aurait raté un transfert vers l’Arabie Saoudite. Le joueur a en effet reçu une offre alléchante de 37,5 millions d’euros d’Al Shabab, assortie d’un contrat de deux ans. D’après de nombreux médias turcs, le Marocain était prêt à accepter et aurait même annoncé à son club, Galatasaray, son envie d’aller explorer de nouveaux horizons.

Hakim Ziyech s’était blessé et a dû être remplacé dès le coup d’envoi de la 2ème mi-temps face à la Zambie. Malgré les efforts du staff médical de la sélection nationale, le joueur n’a pas pu participer au match des huitièmes face à l’Afrique du Sud. Son absence a d’ailleurs pesé sur l’équipe qui s’est finalement inclinée face aux Bafana Bafana, quittant ainsi la compétition.

H.M.