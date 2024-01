CAN 2023: Bouderbala évoque les chances des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Aziz Bouderbala a évoqué les chances des Lions de l’Atlas lors de la CAN 2023. Au micro de Le Site info, l’ancien international marocain a indiqué que la sélection nationale est composée de joueurs de grand calibre capables d réaliser une nouvelle prouesse, à l’instar de celle de la dernière coupe du monde.

«Maintenant, il faut savoir que la CAN est totalement différente du Mondial. L’équipe, sous la houlette de Walid Regragui, s’est bien préparée dans le but d’atteindre, au moins, le dernier carré et, pourquoi pas, être sacrée championne d’Afrique», a indiqué Bouderbala.

H.M.