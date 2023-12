Ligue des Champions: défaite du Wydad face à l’Asec Mimosas (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est incliné face à l’équipe ivoirienne Asec Mimosas par 1 but à 0, samedi soir au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, pour le compte de la 2ème journée de la phase de poules (groupe B) de la Ligue des champions d’Afrique de football (2023-2024).

Les Ivoiriens se sont imposés grâce à un but signé Sankara William Kamaroko en seconde période (72è).

C’est la deuxième défaite du Wydad après celle contre Jwaneng Galaxy du Botswana (0-1).

Dans l’autre match de ce groupe, disputé plus tôt, Jwaneng Galaxy et Simba SC de Tanzanie se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

Au terme de cette journée, Jwaneng Galaxy et Asec Mimosas sont en tête du groupe B avec 4 points chacun, devant Simba SC avec 2 points et le WAC zéro point.

Les Rouges se sont qualifiés pour la phase de groupes après leur victoire face au club guinéen du Hafia FC, disputant pour la neuvième fois consécutive ce tour.

Pour sa prochaine sortie dans le même cadre, le Wydad recevra la semaine prochaine Simba SC.