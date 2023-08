Lions de l’Atlas: comment la FRMF tente de convaincre Lamine Yamal?

Les prouesses sur le terrain de la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, couramment appelé Lamine Yamal, ont fait monter de plusieurs crans les desiderata des supporters marocains de voir le jeune joueur de 16 ans à peine porter le maillot vert et rouge des Lions de l’Atlas.

Le talent prometteur de Lamine Yamal, « une perle rare », selon ses anciens entraîneurs, met la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Fédération royale espagnole de football en concurrence directe, chacune dans le but de convaincre l’attaquant du Barça, de père marocain originaire de Larache (ou de Ksar El Kébir, selon d’autres sources) et de mère équato-guinéenne, de porter ses couleurs nationales.

Les Lions de l’Atlas ou la Roja? La Fédération espagnole de football a déjà marqué un point, sachant que l’entraîneur Luis de la Fuente a convoqué le jeune footballeur prodige pour les prochains matchs de qualification de l’Euro 2024.

En revanche, concernant le Maroc, une source de Le Site info a assuré que la FRMF, à son tour, se comporte avec le dossier Lamine Yamal d’une manière réfléchie et a mis en œuvre ses arguments pour convaincre la pépite du Barça de rejoindre les Lions de l’Atlas. Ceci, bien avant que les Espagnols ne commencent leur approche qui a été révélée à l’opinion publique internationale.

En effet, la FRMF avait auparavant contacté Lamine Yamal et son père et leur a fait part de son grand vœu de voir le jeune footballeur opter pour les Lions de l’Atlas, a précisé la même source. La FRMF compte également livrer les exemples de joueurs qui ont choisi le Maroc et qui ont réussi la suite de leur carrière professionnelle.

Dans le cas où ce vœu marocain serait exaucé, cela ne manquerait pas de renforcer la génération historique et exceptionnelle de footballeurs dont dispose le Royaume, dans le but de réaliser d’autres performances au niveau continental et mondial et continuer, ainsi, à écrire en lettre d’or l’histoire du football national.

De même que notre source a précisé que l’instance footballistique marocaine a présenté des garanties et des arguments assurant le bien-fondé de l’option des Lions de l’Atlas, via des exemples précédents de footballeurs. En sus des progrès manifestes réalisés par le football national, dont l’exploit historique à la Coupe du monde Qatar 2022.

Aussi, la FRMF, à l’instar de tous les Marocains, souhaite-t-elle vivement Que Lamine Yamal opte pour la sélection nationale marocaine, renforçant par la même occasion l’effectif de l’entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, lors des prochaines échéances qui attendent les internationaux marocains.

Larbi Alaoui