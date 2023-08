Coupe arabe: Ronaldo refuse de donner son maillot à un joueur du Raja (VIDEO)

Cristiano Ronaldo a refusé de donner son maillot à Abdelhay Fourssi, le joueur du Raja de Casablanca, après le match qui a opposé les Verts à Al Nassr en marge des quarts de finale de la Coupe du roi Salmane des clubs arabes.

Une vidéo de l’instant où les joueurs des deux équipes se saluaient après le coup de sifflet finale a largement circulé sur la Toile. Sur cet extrait, l’on aperçoit Fourssi demander le maillot de Ronaldo, ce que le joueur a refusé.

CR7 se serait excusé auprès du joueur du Raja avant de quitter la pelouse.

Rappelons que le Raja de Casablanca a été battu par le club saoudien d’Al Nasr par 3 buts à 1. Les buts du club saoudien ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (19e), Sultan Abdelrhman (29e) et Seko Fofana (38e), alors que le but du Raja a été marqué par Abdullah Madu contre son propre camp (41e).

Pour une place en finale, Al Nasr affronte le club irakien d’Al-Shorta SC, qui s’est qualifié samedi, en battant l’équipe qatarie d’Al Sadd SC par 4 buts à 2, à Abha.

Al-Shorta SC s’est imposé grâce à Ameer Sabah Khudhair (32e), Aso Rostom (59e pen et 78e) et Ahmad Farhan Mushref Al Ghalami (70e), alors que les buts d’Al Sadd SC ont été inscrits par Akram Hassan Afif (24e pen et 81e).

H.M.