LdC: la tâche est plus facile contre le Wydad, selon un ancien joueur d’Al Ahly

Mokhtar Mokhtar, ancienne vedette du club égyptien d’Al Ahly, a exprimé son entière satisfaction concernant la qualification du Wydad de Casablanca, à la finale de la Ligue des champions de la CAF, au détriment de l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns.

De même qu’il se dit très satisfait que cette finale opposera, de nouveau, son ancienne équipe aux Rouge et Blanc wydadis. Cependant, ce n’est point pour la raison fraternelle et amicale que beaucoup de Marocains croient, c’est-à-dire que la finale sera entre deux clubs arabes.

Que nenni! Mokhtar « mouch 3ayez kida », hélas et tant pis pour lui et pour son manque de fair play! Sa satisfaction démesurée est teintée d’une certaine prétention, voire d’une prétention certaine. Et ce, car il dit qu’il est plus aisé pour Al Ahly d’avoir le Wydad de Casablanca comme adversaire, plutôt que Mamelodi Sundowns de Pretoria!

Ainsi, dans un entretien accordé à la chaîne égyptienne « Chams », l’ancienne gloire d’Al Ahly a affirmé que l’équipe sud-africaine « est très forte et possède un esprit de combativité et de détermination que n’a pas le Wydad » (sic). Ce qui signifie, pour Mokhtar Mokhtar, qu’Al Ahly aura la tâche plus facile contre le Wydad que contre Mamelodi Sundowns.

L’Egytien a toutefois essayé de tempérer son optimisme béat en « concédant » que le Wydad de Casablanca demeure « une grande équipe, ayant réalisé un bon parcours lors des précédentes rencontres, disputées tout le long de la compétition continentale ». Mais revenant à sa vanité débordante, il a réitéré que rencontrer le Wydad sera plus commode pour son ancien club que jouer Mamelodi Sundows. Une véritable idée fixe pour Mokhtar Mokhtar!!!

Revenons au réalisme présent, en rappelant que le Wydad de Casablanca sera opposé à Al Ahly pour le compte des deux matchs, aller et retour, de la finale de la Ligue des champions de la CAF qui auront lieu courant du mois de juin prochain.

Larbi Alaoui