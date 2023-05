Est-ce la fin de Lionel Messi à Paris ?

Arrivé en juillet 2021 dans la capitale française Paris alors que son contrat arrivait à échéance à Barcelone, Lionel Messi avait signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Après avoir passé près de deux ans avec le maillot parisien, la tension monte quelque peu entre les dirigeants du club et le lutin argentin.

Ce dernier n’a d’abord pas affirmé sa volonté de prolonger son contrat avec le PSG. Il a ensuite pris la décision de rejoindre l’Arabie Saoudite dans le cadre de son contrat d’ambassadeur du tourisme dans le pays alors qu’au même moment, ses co-équipiers étaient convoqués au Camp des Loges pour une séance de récupération.

Personne à Paris n’était au courant du déplacement de Messi en Arabie Saoudite. Cette démarche a été vue du mauvais oeil par Nasser Al Khelaifi and co qui ont décidé de lui infliger une suspension de deux semaines. L’attaquant argentin a été ainsi privé de match, d’entraînements et de salaire. Messi va rater les deux prochains matchs du PSG en championnat contre Troyes le 7 mai et l’AC Ajaccio le 13 mai.

À son retour, Lionel Messi disputera les trois derniers matchs de la saison à Paris. Sans doute, ses dernières apparitions sous le maillot parisien.