Casablanca : première opération réussie avec un robot chirurgical à la Fondation Mohammed VI

Le professeur Khalid Saber, directeur général de la Fondation Mohammed VI pour les Sciences et la Santé à Casablanca a déclaré que les établissements relevant de la Fondation ont été récemment équipés de robots chirurgicaux.

Dans une déclaration à Le Site Info, Khalid Saber a souligné qu’une intervention chirurgicale urologique a été réalisée il y a environ un mois à l’aide d’un robot. Cette opération a permis l’ablation de la prostate atteinte d’une tumeur, et s’est soldée par un succès total selon ses dires.

Le professeur a ajouté que les opérations nécessitant une assistance robotique concernent notamment l’ablation de la prostate, du côlon et du rectum, et qu’il sera également possible, à l’avenir, d’envisager des interventions sur le pancréas.