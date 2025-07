La Bourse de Casablanca débute en bonne mine ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,31% à 19.227,81 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,3% à 1.582,91 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,37% à 1.323,59 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,56% à 1.829,34 pts.

Aux valeurs individuelles, Sanlam Maroc (+8,79% à 2.029 DH), Sothema (+7,73% à 1.950 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,8% à 65,5 DH), TGCC (+3,6% à 1.009 DH) et Ciments du Maroc (+2,91% à 2.120 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par TotalEnergies Marketing Maroc (-2,03% à 1.685 DH), Bank of Africa (-1,43% à 265 DH), Aluminium du Maroc (-0,94% à 1.890 DH), CMGP Group (-0,56% à 358 DH) et Lafargeholcim Maroc (-0,51% à 1.950 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,3%.

S.L