Des supporters des Fennecs franchissent la frontière Maroc-Algérie (VIDEO)

Les Marocains ont célébré jeudi 11 juillet la qualification de la sélection algérienne en demi-finale de la Coupe d’Afrique dans différentes villes du Royaume.

La frontière entre le Maroc et l’Algérie n’a pas dérogé à la règle et s’est transformée, le temps d’une soirée, en véritable festival puisque Marocains et Algériens, en liesse, ont fêté ce succès, prouvant ainsi que le football rassemble ce que la politique a malheureusement séparé.

Sous le signe “Khawa Khawa”, les deux voisins ont partagé ce bonheur et les Marocains, dont la plupart n’ont pas encore digéré l’élimination précoce des Lions de l’Atlas, ont espéré que les Fennecs soient champions d’Afrique.

Toutefois, un incident inédit a eu lieu lors des célébrations. Deux supporters algériens ont franchi les frontières afin de célébrer la qualification avec les fans marocains, qui se trouvaient de l’autre côté. C’est en effet ce que montre une vidéo devenue virale sur le web. Regardez!

A.K.A.