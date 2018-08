Walid Azaro marque son premier but de la saison (VIDEO)

L’international marocain Walid Azaro a inscrit, mardi 7 août, son tout premier but de cette saison avec son club Al Ahly face à Al Masry (2-0). Le premier but a été inscrit par Salif Coulibaly. Regardez!

