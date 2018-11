VIDEO- Ronaldo frappe encore avec la Juventus et affole les stats

Cristiano Ronaldo est en train de prouver qu’il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde.

Avec la Juventus, il en est déjà à 9 buts en 13 matches de championnat. Il faut remonter à la saison 1968-69 pour retrouver la trace d’une telle performance en Italie. C’est Pietro Anastasi, qui avait alors fait pareil à l’époque.

Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, les performances de son ancien club sont de plus en plus inquiétantes. Et à la Juventus, c’est tout le contraire, puisque la Juve culmine en tête du calcio.