VIDEO: Inter-Barcelone, Naples-PSG: les buts et les résultats (Champions League)

Tottenham frétille après avoir battu in-extrémis le PSV. Le PSG qui a neutralisé Naples (1-1) reste en vie à la faveur de la défaite de Liverpool à Belgrade. L’Atlético et Dormund se rendent la pareille dans un groupe qui leur est tout acquis et enfin Schalke 04 se rapproche de son objectif après s’être débarrassé de Belhanda & Co.

Les résultats de la 4 ème journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League, ont donné trois certitudes mardi. La qualification du FC Barcelone, et les éliminations de l’AS Monaco sévèrement battu (4-0) à la maison par Bruges et le Lokomotiv Moscou, submergé (4-1) par le FC Porto.