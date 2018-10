Tout savoir sur Passage Fitness, nouveau club de sport à Casa

Suite à son inauguration à Anfa Place Shopping Center Casablanca, son ouverture à Tétouan en 2015, et ayant plus 5000 membres à ce jour, Passage Fitness s’agrandit avec une troisième salle, en face du Morocco Mall.

Club de sport version 2.0, Passage Fitness ouvre un nouvel espace en face du Morocco Mall et propose un concept exceptionnel, all inclusive, pour des résultats garantis !