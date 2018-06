La splendide frappe d’Amrabat face à l’Espagne (VIDEO)

Par ailleurs, le Portugal et l’Iran ont également fait match nul 1-1. L’Espagne termine ainsi 1ère (5 points), devant le Portugal (5 points), l’Iran 3ème (4 points) et le Maroc 4ème (1 point). L’Uruguay affrontera le Portugal en Huitième de finale, tandis que l’Espagne jouera contre le pays hôte, la Russie.

Les Espagnols ont eu peur. Noredine Amrabat avait failli marquer le deuxième but des Lions de l’Atlas face à l’Espagne quelques minutes après le début de la seconde période… Et de la plus belle des manières! L’international marocain a été l’auteur d’une magnifique frappe qui a touché le poteau.