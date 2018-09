Quand Madonna s’essaye à la darbouka (VIDEO)

Après avoir suscité beaucoup de curiosité avec sa tenue Amazigh lors des MTV Music Awards, la grande star Madonna impressionne de nouveau ses followers sur Instagram.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Madonna a pu savourer les rythmes de la musique gnaoui. La vidéo montre la superstar en train de jouer de la darbouka avec un groupe de gnaoua.

Les fans de la Diva ont apprécié cette démonstration inédite: plus de 400.000 vues et 2600 commentaires ont été enregistrés en moins de 24h. Force est de constater que la Queen of Pop n’hésite pas à exposer à ses fans, son engouement pour la culture marocaine.

Rappelons que la fameuse chanteuse américaine a récemment célébré son 60ème anniversaire et le 13e anniversaire de son fils David à Marrakech sous les couleurs de l’Afrique. Ce n’est plus un secret, Madonna adore le Maroc et sa culture.

Imane Moujib