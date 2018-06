Les premiers mots d’Hervé Renard après la défaite contre le Portugal (VIDEO)

L’équipe nationale a livré un grand match ce mercredi face au Portugal. La réussite et un peu de chance, notamment du côté de l’arbitrage, ont malheureusement manqué.

Après deux défaites, le Onze national, qui a été cueilli à froid à la 4ème sur un corner concrétisé par Cristiano Ronaldo, est quasi-éliminé de la compétition. Hervé Renard n’a pas pu retenir ses larmes à l’issue de la rencontre.

“Faut féliciter tout le public et tous les joueurs parce qu’ils ont été fantastiques. Regardez juste le corner, le numéro 3, et puis tout est dit!”, a déclaré le sélectionneur national qui a contesté l’arbitrage. En visionnant plusieurs extraits du match, des commentateurs sportifs ont affirmé qu’il y avait au moins un pénalty non sifflé pour le Maroc.

S.L.