Maroc-Espagne: tous les buts du match (Coupe du monde)

En seconde période, En-Nesyri, tout juste entré en jeu, marque le deuxième but des Lions de l’Atlas sur une splendide tête à la réception d’un coup franc, avant que Lago Aspas n’égalise dans le temps additionnel…en utilisant l’arbitrage vidéo. Le but espagnol ayant été refusé dans un premier temps par l’arbitre.

Le Maroc et l’Espagne se sont neutralisés sur le score de deux buts partout à l’issue du 3e et dernier match du groupe B de la Coupe du monde 2018.