L’Uruguay donne la leçon à la Russie (VIDEO)

Les deux équipes sont qualifiés pour les 8es de finale de la compétition planétaire, alors que l’Arabie Saoudite et l’Egypte qui s’affrontaient au même moment quittent le Mondial russe. Pour rappel, les Saoudiens ont battu les Egyptiens sur le score de 2 à 1. Avec trois défaites et zéro point, les Pharaons quittent la Russie par la petite porte.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK