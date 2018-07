Libre, l’ex-policier Hicham Mellouli enflamme la Toile avec une nouvelle vidéo

L’ex-policier Hicham Mellouli, condamné à un an de prison ferme et d’une autre année avec sursis pour “coups, blessures et tentative de viol” à l’encontre de deux filles, est sorti de prison en mai dernier. Il a été acquitté après avoir passé sept mois en détention. Désormais libre, le jeune homme a diffusé une nouvelle vidéo où on le voit s’entraîner durement.

Rappelons que la DGSN avait suspendu le « super-flic » de ses fonctions après avoir publié, à maintes reprises, des vidéos de ses interventions sur le terrain sur les réseaux sociaux.

S.L.