Le Maroc n’avait jamais perdu face au Portugal en Coupe du monde (VIDEO)

Le Portugal et le Maroc se sont déjà affrontés une fois lors d’une Coupe du monde. Le 11 juin 1986… en phase de poules. À l’époque, les Lions de l’Atlas avaient écrit l’histoire du football marocain avec une victoire 3-1 grâce à un doublé de Khairi et un but de Krimau. La suite, les moins de 20 ans ne la connaissent pas. Le Maroc s’était qualifié pour les huitièmes de finale et avait livré un grand match face à l’Allemagne (0-1).

