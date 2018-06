Le Maroc est-il capable de battre le Portugal? (VIDEO)

C’est aujourd’hui, mercredi 20 juin, que le Maroc affronte le Portugal. Une rencontre difficile et décisive pour les Lions de l’Atlas qui ont perdu leur premier match face à l’Iran (1-0) le 15 juin. De l’autre côté la Seleçao et la Roja avaient fait match nul (3-3) avec un triplé de Ronaldo qui a marqué les esprits.

