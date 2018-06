La France tenue en échec par le Danemark (VIDEO)

Les Bleus, déjà qualifiés pour les 8es de finale, terminent tout de même premiers de leur groupe après deux victoires face à l’Australie (2-1) et au Pérou (1-0). Deuxièmes du groupe, les Danois sont aussi qualifiés pour le second tour de la compétition planétaire.

La France et le Danemark se sont neutralisés (0-0) ce mardi, à l’issue du 3e et dernier match du groupe C de la Coupe du monde 2018.