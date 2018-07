Juventus: l’accueil réservé à Cristiano Ronaldo (VIDEO)

Rappelons que le transfert du Portugais a été officialisé le 10 juillet dernier. Le désormais ex-attaquant du Real Madrid a signé pour quatre saisons et touchera la coquette somme de 30 millions d’euros par an.

Cristiano Ronaldo est arrivé dimanche à Turin. La star du ballon rond, qui doit passer ce lundi les visites médicales et signer officiellement son contrat, a été chaleureusement accueillie par les supporters de la Juventus, comme on peut l’apercevoir dans une vidéo partagée par son nouveau club.