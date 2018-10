Impressionnant: lancement du HUAWEI Mate 20 à Dubaï (VIDEO)

Huawei Consumer Business Group (CBG) vient de dévoiler sa très attendue série HUAWEI Mate 20 pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le lancement de cette gamme révolutionnaire de produits a eu lieu à Burj Park, à Dubaï, devant une audience venue nombreuse pour assister à l’événement. Durant la grandiose cérémonie de lancement, les invités ont pu apprécier un fantastique spectacle de lumières projeté par Huawei sur le monument le plus important de Dubaï, le Burj Khalifa.

“Grâce à des fonctionnalités innovantes telles qu’un système de caméra Matrix révolutionnaire, une batterie à l’autonomie renforcée et le fameux système de recharge inversée, la série HUAWEI Mate 20 servira de façon plus efficace les utilisateurs en répondant de la meilleure manière à leurs besoins quotidiens et en leur permettant d’être entièrement immergés dans le monde numérique d’aujourd’hui”, a déclaré Gene Jiao président de Huawei CBG, Moyen-Orient et Afrique.

Après moult animations fascinantes, parmi lesquelles la fameuse projection de lumières sur le Burj Khalifa, l’événement de lancement a été l’occasion pour Gene Jiao de donner une présentation informative sur les réalisations performantes de la marque au niveau de la région, mais aussi sur la manière dont Huawei a réussi à se hisser au rang prestigieux de deuxième plus grande marque de smartphones au niveau régional et mondial.

Juste après Gene Jiao, S.E. Saeed Hareb, secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï, en a profité pour annoncer le renouvellement, pour la deuxième année consécutive, de la collaboration entre Huawei et le Conseil des sports de Dubaï. Ainsi, Huawei sera le partenaire officiel de la Coupe intercontinentale de beach soccer qui se déroulera à Dubaï du 6 au 11 novembre prochains.

Enfin, Gene Jiao et S.E. Saeed Hareb ont clôturé l’événement en dévoilant la toute dernière gamme HUAWEI Mate 20.

Conçus avec la technologie de processeurs la plus puissante et la plus sophistiquée de l’industrie du smartphone, les derniers appareils développés par Huawei ont entièrement redéfini les standards du secteur.

Un système de caméra matricielle révolutionnaire

Le HUAWEI Mate 20 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 40MP, mais également d’un appareil photo ultra grand angle de 20MP et d’un appareil photo à téléobjectif de 8 MP. Ce trio de caméras est capable de prendre en charge une très large gamme de focales, ce qui lui permet d’imiter les résultats obtenus avec des appareils photo professionnels. Grâce à une perspective plus large, la sensation d’espace se trouve renforcée avec, en plus, un effet tridimensionnel. Ce nouveau système de caméras prend également en charge la distance macro, produisant ainsi des images extrêmement nettes pour des objets placés à seulement 2,5 cm de l’objectif. La série HUAWEI Mate 20 propose, en outre, un mode vidéo AI Portrait Color.

Grâce à l’IA, la série HUAWEI Mate 20 est capable d’isoler des sujets humains, mais aussi de « désaturer » toutes les autres couleurs qui les entourent afin de pouvoir mettre en valeur la personne de manière spectaculaire. Le système AI Spotlight Reel identifie les clips filmés selon leur thématique et génère ainsi automatiquement un montage approprié.

Une batterie de longue autonomie, un système de recharge super rapide sans fil et une fonction inédite de recharge inversée

Outre des performances exceptionnelles, la série HUAWEI Mate 20 bénéficie d’un renforcement conséquent de l’autonomie de sa batterie à haute densité (4200mAh ** et 40W). Il intègre également l’extraordinaire système HUAWEI SuperCharge, qui permet à l’appareil de se recharger à hauteur de 70% en à peine 30 minutes. La sécurité de cette technologie est certifiée par le TÜV Rheinland.

De plus, le HUAWEI Mate 20 Pro embarque le système 15W HUAWEI Wireless Quick Charge : il s’agit de la solution de chargement sans fil la plus rapide qui existe à ce jour. Il est également équipé du Wireless Charge, qui permet à l’appareil de fonctionner comme une banque de puissance pour recharger sans fil certains appareils électroniques

** disponible sur Mate 20 pro uniquement.

Identification biométrique et empreinte digitale à l’écran

Le HUAWEI Mate 20 Pro et le PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS sont tous deux pourvus du système « 3D Face Unlock ». Cette solution est capable d’authentifier rapidement et en toute sécurité les utilisateurs en à peine 0,6 seconde, avec une marge d’erreur inférieure à 1/1 000 000 ! Cette technologie fait appel aux caméras de détection de profondeur 3D situés à l’avant de l’appareil et qui sont capables de déchiffrer avec précision les traits du visage d’un sujet et d’en reconnaître les plus infimes détails.

Outre l’authentification des utilisateurs, ces capteurs servent également à réaliser des effets d’embellissement de portraits, et ce de manière parfaitement naturelle et efficace.

La série HUAWEI Mate 20 comprend aussi un capteur d’empreintes digitales directement intégré à l’écran. Il convient de signaler, qu’à ce sujet, Huawei vient d’améliorer la conception de son capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran dans le but d’en accroître la vitesse et le taux de réussite. Le capteur est désormais capable de localiser l’emplacement où un utilisateur a posé son doigt sur l’écran, mais aussi de fermer l’écran immédiatement lorsque cet utilisateur le retire.

PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS

Il s’agit du tout dernier appareil mobile grand luxe fruit de la collaboration entre Porsche Design et Huawei. Le PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS est le quatrième smartphone du genre à être conçu dans le cadre de cette gamme exclusive. Il perpétue ainsi la tradition établie par ses prédécesseurs, alliant une technologie de pointe à un design qui n’accepte aucun compromis. Plusieurs éléments de design de l’emblématique marque automobile sont intégrés à la cosmétique du PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS. L’appareil arbore en outre la fameuse désignation Rennsport «RS», non dénuée d’une touche de raffinement et de luxe.