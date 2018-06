Egypte-Arabie saoudite: le but somptueux de Salah (VIDEO)

Egypte-Arabie saoudite – Les Egyptiens ont ouvert le score grâce à leur star. Coincé entre deux défenseurs, Mohamed Salah a glissé un ballon au-dessus du portier saoudien. Un superbe lob et le deuxième but pour le joueur de Liverpool dans ce Mondial !

