Coupe du monde 2018: l’avion de l’Arabie saoudite prend feu (VIDEO)

Alors qu’ils allaient à Rostov-sur-le-Don, pour disputer un match face à l’Uruguay, les joueurs de l’Arabie saoudite ont eu une grosse frayeur: un moteur de l’avion a pris feu avant d’atterrir ce lundi.

Les Saoudiens sont finalement arrivés “sains et saufs”, d’après la Fédération saoudienne. “La Fédération voudrait rassurer tout le monde sur le fait que les joueurs vont bien, après une défaillance technique de l’un des moteurs de l’avion, qui vient juste d’atterrir à l’aéroport de Rostov-sur-le-Don. Les joueurs se dirigent en toute sécurité vers leur résidence”, peut-on lire. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes et ont fait craindre le pire. Plus de peur que de mal pour l’équipe saoudienne.

📄| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.

