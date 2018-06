Casablanca: la joie des supporters après le but d’En-Nesyri (Vidéo)

Le deuxième but des Lions de l’Atlas contre l’Espagne, signé Youssef En-Nesyri à la 80min sur corner, a rendu les Marocains fous de joie.

A Casablanca, la bonne ambiance était au rendez-vous et les supporters n’ont pas hésité à fêter le but. Même si les protégés de Renard étaient déjà éliminés du Mondial, marquer deux buts contre l’Espagne de Ramos et Iniesta a permis de sauver l’honneur et de prouver au monde entier que les Lions de l’Atlas auraient mérité de se qualifier.

Rappelons que le Maroc a finalement fait match nul 2-2 contre la Roja qui termine première du groupe.

S.L.