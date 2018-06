Le 2e but de Cavani face au Portugal (VIDEO)

En seconde période, Pepe a marqué le but égalisateur pour la Seleçao à la 55e minute, avant que Cavani ne marque son 2e but du match permettant à ses coéquipiers de prendre l’avantage.

Ce samedi, l’Uruguay et le Portugal s’affrontent en 8es de finale de la Coupe du monde 2018. Les Uruguayens ont ouvert le score à la 7e minute grâce à un but d’Edinson Cavani .