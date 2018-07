Les fumigènes d’un avion Alphajet étaient mal réglés au moment de former les couleurs de la France. “Contrairement à une rumeur circulant sur les réseaux sociaux, cette touche supplémentaire de rouge n’était pas un hommage au sang versé des morts et blessés, mais bien une erreur”, indique l’AFP.

