WAC-RSB: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Supercoupe d’Afrique)

L’édition 2022 de la Supercoupe africaine de football sera 100% marocaine, avec un duel inédit sur les plans national et continental, entre le Wydad de Casablanca (WAC), tentant de la Ligue des champions et la Renaissance de Berkane (RSB), vainqueur de la Coupe de la CAF, samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Les Rouges disputeront ce trophée après avoir décroché leur troisième titre de Ligue des champions, aux dépens d’Al-Ahly du Caire (2-0), alors que les Oranges ont gagné leur deuxième Coupe de la CAF en battant les Sud-africains d’Orlando Pirates (5-4 t.a.b, 1-1 après prolongation), lors de la finale disputée au Nigéria.

Pour les observateurs, ce duel ne sera pas à la portée pour les deux protagonistes qui partent à chances égales, surtout que les deux équipes se connaissent très bien pour avoir déjà croisé le fer en championnat national ou en Coupe du Trône.

On s’attend ainsi à une partie qui se jouerait sur des détails et qu’il faut aborder avec une tactique adéquate qui permettra de dominer le jeu et d’exploiter la moindre faille pour faire la différence.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur Houssine Ammouta, le WAC ambitionne de remporter ce trophée pour la deuxième fois de son histoire, après celui de 2017, décroché aux dépens de TP Mazembe 1-0 (Coupe de la CAF), alors que les Berkanis l’ont disputé en 2021 (défaite contre Al-Ahly 2-0).

A ce propos, Ammouta se montre optimiste quant à une victoire en Supercoupe contre la RSB, estimant que cette rencontre va améliorer la compétitivité de son équipe.

Dans des déclarations à la presse, au terme du match de championnat contre le Difaa d’El Jadida, Ammouta s’est dit fier de voir deux équipes marocaines disputer ce trophée, qui étoffera le palmarès du football marocain quel que soit le résultat.

De son côté, Abdelhak Benchikha estime que cette rencontre est ouverte à tous les pronostics et que les deux parties l’entament à chances égales.

« Certes, nous respectons le Wydad et ses supporters, mais nous avons la motivation et l’ambition de décrocher ce titre », a-t-il dit au terme du dernier match de championnat contre l’AS FAR, ajoutant que l’équipe qui fera preuve de sérénité et de concentration aura plus de chance de l’emporter.

Cette rencontre promet un autre spectacle sur les gradins, avec des supporters qui apporteront leur contribution à cette fête du football africain qui illustre l’essor que connaît le ballon rond national, aussi bien au niveau des clubs qu’au niveau des sélections.

Cette rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à 20h, sera officiée par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal, assisté par ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Le match sera diffusé sur Arryadia HD et beIN Sports HD3.

S.L. (avec MAP)