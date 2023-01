Botola: faux pas de l’AS FAR et du FUS, le Raja et le Wydad en profitent

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR et le FUS de Rabat ont raté l’occasion de creuser l’écart en tête du classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, au terme des matches de la 14è journée, qui ont vu leurs poursuivants immédiats, notamment le Raja et le Wydad Casablanca, signer des victoires précieuses.

Le match au sommet de cette journée entre l’AS FAR et le Raja a été remporté par les Casablancais (1-0), qui pointent désormais à la troisième place (26 pts), à deux unités seulement des Militaires, qui ont essuyé leur deuxième revers de la saison.

Les Vert et blanc, eux, semblent avoir retrouvé leur rythme de croisière en signant leur quatrième victoire de rang.

De son côté, le FUS de Rabat, autre prétendant sérieux au titre de la Botola cette saison, a été surpris à domicile par le Moghreb de Tétouan (1-2). Après cette contre-performance, les Fussistes rétrogradent à la 4è place avec 26 points à côté du Raja, avec un goal-average favorable aux protégés du coach tunisien Mondher Lekbaier.

Le Wydad Casablanca, co-leader (28 pts), n’a pas laissé échapper l’occasion de se produire loin de ses bases face à la Jeunesse Salmi, qu’il a battue 1-0, grâce à une réalisation d’Aymane El Hassouni. Pour sa part, la Renaissance de Berkane s’est offerte une bouffée d’oxygène en battant (1-0) le Difaa El Jadida, qui restait sur trois victoires d’affilée. Au terme de ce succès, la RSB et le DHJ occupent les 9è et 10è places avec 20 points chacun. L’autre bonne opération de cette journée est à mettre à l’actif de l’Olympic Safi, auteur d’une victoire, certes courte mais précieuse (0-1), à l’extérieur face à l’Olympique Khouribga, qui occupe l’avant-dernière place (6 pts). Grâce à ce succès, les Safiots occupent la 5è loge avec 23 unités. Quant à l’Ittihad de Tanger, lanterne rouge depuis le début de la saison, il a perdu à domicile face au Chabab Mohammedia (0-1), une défaite qui ne fait qu’enfoncer le club de la ville du Détroit en bas du classement alors qu’il vient de se doter d’un nouveau bureau dirigeant et d’engager l’entraineur Hilal Tair.

S.L.